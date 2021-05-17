Шмыгаль назвал главную причину инициативы по увольнению Степанова

Увольнение Максима Степанова - министра здравоохранение - инициировано в связи с медленными темпами вакцинации от COVID и постоянным переносом поставок. Представление об увольнении должны рассмотреть в Верховной раде завтра, 18 мая.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на заседании комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и страхования.

По его словам, основной причиной подачи представления на Степанова стали неудовлетворительные темпы вакцинации, а также ситуация с поставками вакцин. Он отметил, что у президента каждую неделю проходили совещания, на которых Степанов давал обещания по поводу сроков поставки вакцин.

"Но темпы свидетельствуют о неудовлетворительной работе в разгар пандемии Министерства здравоохранения и министра как менеджера", - добавил премьер.