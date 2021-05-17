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Шмыгаль назвал главную причину инициативы по увольнению Степанова

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Киев, Понедельник 17 мая 2021 17:02
Шмыгаль назвал главную причину инициативы по увольнению Степанова Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Увольнение Максима Степанова - министра здравоохранение - инициировано в связи с медленными темпами вакцинации от COVID и постоянным переносом поставок. Представление об увольнении должны рассмотреть в Верховной раде завтра, 18 мая.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на заседании комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и страхования.

По его словам, основной причиной подачи представления на Степанова стали неудовлетворительные темпы вакцинации, а также ситуация с поставками вакцин. Он отметил, что у президента каждую неделю проходили совещания, на которых Степанов давал обещания по поводу сроков поставки вакцин.

"Но темпы свидетельствуют о неудовлетворительной работе в разгар пандемии Министерства здравоохранения и министра как менеджера", - добавил премьер.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Степанова отправляют в отставку, и соответствующее представление было подано в Верховную раду. Если завтра Рада поддержит его увольнение, то нового министра здравоохранения могут назначить 20 мая.

РБК-Украина в материале "Отставки в Кабмине. Почему команда Зеленского увольняет троих министров" писало, что Степанова планировали отправить в отставку еще в конце апреля, но не решились, поскольку опасались, что Украина могла остаться без министра здравоохранения на несколько недель.

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