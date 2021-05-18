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Рада відправила Степанова у відставку

Автор: Юлія Струк

Верховна рада відправила у відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Профільний комітет раніше не підтримав подання глави уряду Дениса Шмигаля про звільнення очільника МОЗ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

Народні депутати схвалили відповідний проект постанови. "За" проголосували 292 нардепи.

Як голосували фракції

Фракція "Слуга народу" віддала 203 голоси, "Європейська солідарність" - 25 голосів, "Голос" - 18, ОПЗЖ - 10, депутатська група "Довіра" - 12, група "За майбутнє" -15.

Також 6 голосів закон отримав від позафракційних. Разом з тим фракція "Батьківщина" не підтримала звільнення жодним голосом.

Відзначимо, "Слуга народу" на вчорашньому засіданні фракції обговорила питання відставки Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я. Нардепи вирішили визначитися з цим питанням вже в сесійній залі.

Глава фракції СН Давид Арахамія заявив, що Степанов мав сам написати заяву після розмови з президентом Володимиром Зеленським у п'ятницю.

Як писало РБК-Україна, минулого тижня Рада отримала подання прем'єра про звільнення Степанова. Раніше на засіданні профільного парламентського комітету прем'єр-міністр пояснив нардепам, чому вирішив ініціювати звільнення голови МОЗ.

Відзначимо, профільний комітет не підтримав подання про звільнення Степанова.

Більше про кадрову ситуацію в уряді читайте в матеріалі "Відставки в Кабміні. Чому команда Зеленського звільняє трьох міністрів".

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїнизвільненняВерховна РадаМаксим Степанов