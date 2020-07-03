Рада отправила Смолия в отставку

Верховная рада Украины отправила в отставку главу Национального банка Украины Якова Смолия. Нардепы поддержали проект постановления, которое внес в ВР президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина.

"За" проголосовали 286 парламентариев.

Как голосовали фракции

Фракция "Слуга народа" - "за" 211 нардепов;

"Опозиционная платформа "За жизнь" - поддержали 22 депутата;

"Батькивщина" - "за" 13 парламентариев;

"За майбутнє" - поддержали 17 депутатов;

"Доверие" - "за" 18 парламентариев.

Кроме того, пять голосов отдали внефракционные нардепы. Не голосовали - "Европейская солидарность" и "Голос".

Отставка Смолия: предистория и кто возглавит НБУ

"Уволить Смолия Якова Васильевича с должности председателя Национального банка Украины", - указано в тексте постановления.

Подчеркнем, пока не назначат нового главу НБУ, и.о. ведомства будет первый заместитель главы Екатерина Рожкова.

Комитет ВР по вопросам финансовой, таможенной и налоговой политики ранее поддержал это постановление и рекомендовал уволить Смолия с должности. При этом чиновник не присутствовал на заседании комитета.

В четверг, 2 июля, глава нацрегулятора провел встречу с руководителями украинских банков. Он сообщил о причинах своей отставки и систематическом политическом давлении, которое осуществляется на Нацбанк.

В среду, 1 июля, стало известно, что Смолий уходит с должности. Он отмечал, что своей отставкой хочет предостеречь "от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине". На следующий день президент Владимир Зеленский внес в парламент постановление об увольнении главы нацрегулятора.

Напомним, 2 июля Зеленский вместе с представителями Офиса президента, Национального банка и участниками финансового рынка обсудили кандидатуры нового главы Нацбанка.

Как писало РБК-Украина, советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что на главу НБУ не было никакого политического давления.