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В Офисе президента обсудили кандидатуры на должность главы Нацбанка

Новости » Политика     02.07.2020 - 23:44
В Офисе президента обсудили кандидатуры на должность главы Нацбанка
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский провел консультации с руководством Нацбанка

Президент Владимир Зеленский вместе с представителями Офиса президента, Национального банка и участниками финансового рынка обсудили кандидатуры нового главы Нацбанка. Также во встрече участвовали премьер и министр финансов.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Во время переговоров подробно обсуждалось состояние финансового сектора Украины и возможное влияние на банковский рынок заявления об отставке главы Нацбанка Якова Смолия.

В Офисе президента не раскрывают информацию, каких именно кандидатов обсуждали на встрече с участием Зеленского.

Отметим, сегодня источник РБК-Украина назвало возможного кандидата на пост главы Нацбанка после отставки Смолия.

Как известно, Смолий подал в отставку 1 июля, объясняя это политическим давлением.

На заявление об отставке Смолия отреагировали в Международном валютном фонде и Европейском союзе. В частности, в МВФ призвали украинские власти сохранить независимость Национального банка.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Владимир ЗеленскийНациональный банк Украины
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