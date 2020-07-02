В Офисе президента обсудили кандидатуры на должность главы Нацбанка

Зеленский провел консультации с руководством Нацбанка
Президент Владимир Зеленский вместе с представителями Офиса президента, Национального банка и участниками финансового рынка обсудили кандидатуры нового главы Нацбанка. Также во встрече участвовали премьер и министр финансов.
Об этом сообщает Офис президента Украины.
Во время переговоров подробно обсуждалось состояние финансового сектора Украины и возможное влияние на банковский рынок заявления об отставке главы Нацбанка Якова Смолия.
В Офисе президента не раскрывают информацию, каких именно кандидатов обсуждали на встрече с участием Зеленского.
Отметим, сегодня источник РБК-Украина назвало возможного кандидата на пост главы Нацбанка после отставки Смолия.
Как известно, Смолий подал в отставку 1 июля, объясняя это политическим давлением.
На заявление об отставке Смолия отреагировали в Международном валютном фонде и Европейском союзе. В частности, в МВФ призвали украинские власти сохранить независимость Национального банка.
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Автор: Дмитрий Левицкий