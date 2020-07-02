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Финкомитет поддержал постановление об увольнении Смолия

Новости » Политика     02.07.2020 - 16:01
Финкомитет поддержал постановление об увольнении Смолия
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Соответствующий документ теперь могут проголосовать в сессионном зале

Комитет Верховной рады по вопросам финансовой, таможенной и налоговой политики поддержал проект постановления об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины. Теперь постановление могут рассмотреть в сессионном зале.

Об этом РБК-Украина сообщила замглавы фракции Слуга народа Евгения Кравчук.

Кроме того, замглавы комитета, нардеп Ярослав Железняк отметил, что постановление поддержали 16 членов комитета.

"Комитет по вопросам финансов поддержал постановление об увольнении господина Смолия с должности главы НБУ. 16 "за". Представители фракции "Голос" не голосовали за это решение. Мы так и не услышали, кто именно оказывал системное политическое давление", - написал парламентарий.

Он добавил, что Смолия на заседании комитета не было.

Так, сегодня глава нацрегулятора провел встречу с руководителями украинских банков. Он сообщил о причинах своей отставки и систематическом политическом давлении, которое осуществляется на НБУ.

Вчера стало известно, что Смолий уходит с должности. Он отмечал, что своей отставкой хочет предостеречь "от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее внес в Раду постановление об увольнении Смолия.

Как писало РБК-Украина, во фракции "Слуга народа" ранее заверили, что ВР в четверг не будет рассматривать отставку главы НБУ Смолия, поскольку вопрос еще не рассмотрел профильный комитет.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Национальный банк УкраиныВерховная РадаЯков Смолий
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