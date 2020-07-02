ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

У Зеленского ожидают активности спекулянтов на фоне отставки Смолия

Новости » Политика     02.07.2020 - 22:40
У Зеленского ожидают активности спекулянтов на фоне отставки Смолия
Фото: Яков Смолий (bank.gov.ua)

Олег Устенко считает возможными риски, связанные с колебаниями на финансовом рынке

Советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что на фоне отставки главы Национального банка Украины Якова Смолия ожидается активность спекулянтов. Также он считает возможными риски, связанные с колебаниями на финансовом рынке.

Об этом Устенко заявил в эфире телеканала "Дом".

"Понятно, что есть игроки, которые пытаются выжать из этой ситуации максимум. Когда я начал говорить эту фразу, я думал прежде всего об экономических игроках, ведь спекулянты, как правило, играют в один, два, три дня, для того, чтобы, насколько это возможно, выжать из ситуации максимум", - отметил он.

При этом он добавил, что со средины следующей недели возможности для быстрого спекулятивного заработка исчезают.

Напомним, накануне Смолий заявил, что подал в отставку из-за политического давления.

Позже президент Владимир Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия.

По словам первого замглавы фракции "Слуга народа" Александра Корниенко, Рада может отправить Смолия в отставку 3 июля.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Яков Смолий
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь