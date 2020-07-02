У Зеленского ожидают активности спекулянтов на фоне отставки Смолия

Фото: Яков Смолий (bank.gov.ua)

Олег Устенко считает возможными риски, связанные с колебаниями на финансовом рынке

Советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что на фоне отставки главы Национального банка Украины Якова Смолия ожидается активность спекулянтов. Также он считает возможными риски, связанные с колебаниями на финансовом рынке.

Об этом Устенко заявил в эфире телеканала "Дом".

"Понятно, что есть игроки, которые пытаются выжать из этой ситуации максимум. Когда я начал говорить эту фразу, я думал прежде всего об экономических игроках, ведь спекулянты, как правило, играют в один, два, три дня, для того, чтобы, насколько это возможно, выжать из ситуации максимум", - отметил он.

При этом он добавил, что со средины следующей недели возможности для быстрого спекулятивного заработка исчезают.

Напомним, накануне Смолий заявил, что подал в отставку из-за политического давления.

Позже президент Владимир Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия.

По словам первого замглавы фракции "Слуга народа" Александра Корниенко, Рада может отправить Смолия в отставку 3 июля.

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Автор: РБК-Украина