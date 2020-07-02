ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

У Зеленского отрицают политическое давление на главу НБУ

Новости » Политика     02.07.2020 - 23:55
У Зеленского отрицают политическое давление на главу НБУ
Фото: Олег Устенко (facebook.com/oleg.ustenko)

По словам советника президента, коммуникация с регулятором должна была проходить более активно

Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что на главу Национального банка Украины Якова Смолия не было никакого политического давления. Это было отсутствием нормальной коммуникации со стороны регулятора.

Об этом Устенко заявил в эфире программы "Право на владу".

По его словам, коммуникация должна была проходить более активно не только с нардепами, но и с представителями коммерческих банков.

"Если кто-то желает получить ответ на свой поставленный вопрос - это отнюдь не означает, что он давит на кого-то и в данном случае что-то, что называет господин Смолий политическим давлением, в реальности является серьезной проблемы с коммуникацией", - отмети Устенко.

Накануне Смолий заявил, что подал в отставку из-за политического давления.

Позже президент Владимир Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия.

По словам первого замглавы фракции "Слуга народа" Александра Корниенко, Рада может отправить Смолия в отставку 3 июля.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Яков СмолийотставкаНациональный банк Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь