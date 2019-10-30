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Рада отправила на доработку законопроект относительно тарифов на газ

Новости » Политика    30.10.2019 - 13:03
Рада отправила на доработку законопроект относительно тарифов на газ
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Проектом предлагалось провести перерасчет и снизить цены на природный газ для потребителей

Верховная Рада Украины отправила на доработку законопроект №1122 "О внесении изменений в закон "О рынке природного газа" по упорядочению ценообразования и недопущения повышения цен и тарифов на природный газ", передает корреспондент РБК-Украина.

Документ вернули на доработку его авторам - народным депутатам от фракции "Оппозиционная платформа "За життя". Такое решение поддержали 264 нардепа.

За основу проект закона поддержали только 90 парламентариев при 226 минимально необходимых.

Проектом предлагалось провести перерасчет и снизить цены на природный газ для потребителей.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили вопрос о продолжении транзита российского газа в ЕС через территорию Украины после 2019 года.

Также РБК-Украина сообщало, что по словам пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова, для достижения договоренностей по транзиту газа и поставкам Украина и Россия должны исключить судебные претензии из повестки дня.

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