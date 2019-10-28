В Брюсселе началась встреча Украины и ЕС перед переговорами по газу с РФ

Фото: украинская делегация (twitter.com/NaftogazUkraine)

Газовые переговоры с участием России начнутся около 14:30

В Брюсселе (Бельгия) стартовали газовые переговоры с участием делегаций Украины и Евросоюза перед основной встречей в трехстороннем формате с Российской Федерацией. Об этом сообщает "Укринформ".

Сообщается, что на встрече с европейской стороной Украину представляет министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель. В делегацию также вошли глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, а также глава правления оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

Также сообщается, что трехсторонние переговоры с участием России начнутся около 14:30. По окончанию встречи ожидается брифинг вице-президента Европейской комиссии Мароша Шефчовича, который отвечает за энергетическое направление.

Напомним, ранее в Еврокомиссии отметили, что трехсторонние переговоры будут сосредоточены на следующих вопросах: как отразить энергетические правила Евросоюза в будущем рамочном соглашении, продолжительность контракта на транзит российского газа по Украине, необходимые объемы и тарифы.

Кроме того, с украинской стороны заявляли, что российский газовый монополист "Газпром" в 2020 году будет вынужден продолжить транзит газа через Украину.