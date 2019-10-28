Новак заявил о готовности России обеспечить транзит газа через Украину

Фото: Александр Новак (kremlin.ru)

По словам Новака, конкретные цифры будут обсуждаться позднее

Министерство энергетики России видит готовность партнеров из Украины начать поставки российского газа напрямую с 2020 года. Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак по итогам трехсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, сообщают российские СМИ.

При этом он отметил, что конкретные цифры будут обсуждаться позднее.

"Обсуждали также вопросы поставок газа на Украину. Мы видим готовность наших партнеров, в том числе и по поставкам газа, с 2020 года, напрямую. Конкретные цифры будут обсуждаться позднее", - отметил он.

Также Новак добавил, что Россия готова обеспечить транзит газа в соответствии с нормами европейского законодательства.

"Россия готова в 2020 году обеспечить транзит газа через Украину в соответствии с нормами европейского законодательства, если к этому будет готова украинская сторона", - сообщил он.

Также министр сообщил о запасном варианте по транзиту газа.

"В качестве запасного варианта мы готовы обеспечить продление договора по транзиту газа, который действует на сегодняшний день, на 2020 год. Хотя если наши украинские коллеги будут готовы работать по европейскому законодательству, мы также готовы по этому законодательству с 2020 года обеспечить транзит газа через Украину", - сказал он.

Напомним, министр энергетики РФ Александр Новак по итогам встречи заявил, что Россия готова работать по европейскому законодательству для транзита газа через Украину. При этом отметил, что очередные трехсторонние консультации по газу состоятся в конце ноября.

Кроме того, заместитель главы Европейской комиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович заявил, что Еврокомиссия разочарована итогами консультаций по газу, которые состоялись 28 октября.