Меркель и Путин обсудили транзит газа через Украину

Фото: Ангела Меркель и Владимир Путин (Getty Images)

Разговор прошел на фоне очередного раунда трехсторонних министерских консультаций Россия-ЕС-Украина

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили вопрос о продолжении транзита российского газа в ЕС через территорию Украины после 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Как отмечается, что разговор прошел на фоне очередного раунда трехсторонних министерских консультаций Россия-ЕС-Украина.

"В связи с проведением сегодня в Брюсселе очередного раунда трехсторонних министерских консультаций Россия-ЕС-Украина состоялся обмен мнениями относительно продолжения транзита российского газа через территорию Украины в Европу после истечения в конце 2019 года срока действия соответствующего контракта", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Отметим, сегодня, 28 октября, в Брюсселе стартовали газовые переговоры с участием делегаций Украины и Евросоюза перед основной встречей в трехстороннем формате с Российской Федерацией.

Напомним, ранее в Еврокомиссии отметили, что трехсторонние переговоры будут сосредоточены на следующих вопросах: как отразить энергетические правила Евросоюза в будущем рамочном соглашении, продолжительность контракта на транзит российского газа по Украине, необходимые объемы и тарифы.