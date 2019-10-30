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Рада відправила на доопрацювання законопроект щодо тарифів на газ

Новини » Політика    30.10.2019 - 13:03
Рада відправила на доопрацювання законопроект щодо тарифів на газ
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Проектом пропонувалося провести перерахунок і знизити ціни на природний газ для споживачів

Верховна Рада України відправила на доопрацювання законопроект №1122 "Про внесення змін до закону "Про ринок природного газу" щодо впорядкування ціноутворення та недопущення підвищення цін і тарифів на природний газ", передає кореспондент РБК-Україна.

Документ повернули на доопрацювання його авторам - народним депутатам від фракції "Опозиційна платформа "За життя". Таке рішення підтримали 264 нардепа.

За основу проект закону підтримали тільки 90 парламентаріїв при 226 мінімально необхідних.

Проектом пропонувалося провести перерахунок і знизити ціни на природний газ для споживачів.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Російської Федерації Володимир Путін обговорили питання про продовження транзиту російського газу в ЄС через територію України після 2019 року.

Також РБК-Україна повідомляло, що за словами прес-секретаря президента РФ Володимира Путіна Дмитра Пєскова, для досягнення домовленостей з транзиту газу і постачання Україна і Росія повинні виключити судові претензії з порядку денного.

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