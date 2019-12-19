Рада отправила на доработку закон о легализации игорного бизнеса

Верховная рада Украины отправила на доработку законопроект №2285-д о легализации игорного бизнеса, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, за направление проект на доработку проголосовали 243 нардепа. При этом его принятие в первом чтении поддержали лишь 213 парламентариев.

Суть закона

Документом предлагалось ввести систему лицензирования деятельности в сфере азартных игр с дифференцированным размером платы за лицензии в зависимости от вида деятельности, расположения игорного заведения и тому подобное; устанавливаются жесткие требования к финансовому состоянию организаторов азартных игр с целью обеспечения их финансовой стабильности и обеспечения выплат выигрышей.

Также устанавливалисьспециальные требования по поводу соответствия игорного оборудования, используемого для проведения азартных игр, общепринятым международным стандартам; создаются основы для введения ограничений деятельности операторов, которые не зарегистрированы в Украине и не имеют соответствующей лицензии.

Кроме того, определялись требования к игрокам и их идентификации, в частности лиц, не достигших 18 лет, и жесткие финансовые санкции за невыполнение таких требований.

Законопроектом предусматривалось, что регулирование в сфере азартных игр осуществляется специальным органом - Комиссией по развитию и регулированию азартных игр, которая подчинена Кабинету министров. К компетенции комиссии относится лицензирование организаторов азартных игр, ведение соответствующих реестров, установление требований по сертификации соответствующего игорного оборудования.

Документом предлагалась истема онлайн мониторинга, что позволит осуществлять государственный контроль за деятельностью организаторов азартных игр путем получения данных от игрового оборудования организаторов азартных игр, которые подключены к единой системе.

Напомним, комитет Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 17 декабря принял решение отправить на доработку не только правительственный проект закона №2285 о легализации игорного бизнеса, а и все семь альтернативных проектов.

Как писало РБК-Украина, Кабмин просил парламент ускорить рассмотрение законопроекта об игорном бизнесе. В правительстве подчеркнули, что в государственном бюджете на 2020 год уже предусмотрено поступление средств от регулирования в этих сферах.

Добавим, 23 октября на сайте Верховной рады появился текст правительственного законопроекта №2285 о легализации игорного бизнеса.