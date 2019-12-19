Рада відправила на доопрацювання закон про легалізацію грального бізнесу

Верховна рада України відправила на доопрацювання законопроект №2285-д про легалізацію грального бізнесу, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, за направлення проекту на доопрацювання проголосували 243 нардепа. При цьому його прийняття у першому читанні підтримали лише 213 парламентарів.

Суть закону

Документом пропонувалося запровадити систему ліцензування діяльності у сфері азартних ігор з диференційованим розміром плати за ліцензії залежно від виду діяльності, розташування грального закладу тощо; встановлюються жорсткі вимоги до фінансового стану організаторів азартних ігор з метою забезпечення їх фінансової стабільності та гарантування виплат виграшів.

Також встановлювалися спеціальні вимоги щодо відповідності грального обладнання, що використовується для проведення азартних ігор, загальноприйнятим міжнародним стандартам; створюються засади для запровадження обмежень щодо діяльності операторів, що не зареєстровані в Україні та не мають відповідної ліценції.

Крім того, визначалися вимоги до гравців та їх ідентифікації, зокрема осіб, які не досягнули 18 років, та жорсткі фінансові санкції за невиконання таких вимог.

Законопроектом передбачалося, що регулювання у сфері азартних ігор здійснюється спеціальним органом - Комісією з розвитку і регулювання азартних ігор, яка підпорядкована Кабінету міністрів. До компетенції комісії належить ліцензування організаторів азартних ігор, ведення відповідних реєстрів, встановлення вимог щодо сертифікації відповідного грального обладнання.

Документом пропонувалася истема онлайн моніторингу, що дозволить здійснювати державний контроль за діяльністю організаторів азартних ігор шляхом отримання даних від грального обладнання організаторів азартних ігор, які підключені до єдиної системи.

Нагадаємо, комітет Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики 17 грудня ухвалила рішення відправити на доопрацювання не тільки урядовий проект закону №2285 про легалізацію грального бізнесу, а й усі сім альтернативних проектів.

Як писало РБК-Україна, Кабмін просив парламент прискорити розгляд законопроекту про гральний бізнес. В уряді наголосили, що в державному бюджеті на 2020 рік вже передбачено надходження коштів від регулювання у цих сферах.

Додамо, 23 жовтня на сайті Верховної ради з'явився текст урядового законопроекту №2285 про легалізацію грального бізнесу.