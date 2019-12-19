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Сегодня Рада рассмотрит закон об игорном бизнесе

Новости » Политика     19.12.2019 - 08:23
Сегодня Рада рассмотрит закон об игорном бизнесе
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Закон будет рассмотрен в первом чтении

В четверг, 19 декабря, Верховная рада Украины рассмотрит в первом чтении законопроект №2285 о государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестку дня парламента.

Так, народные избранники сегодня рассмотрят проекты закона о госрегулировании деятельности в сфере игорного бизнеса.

В частности, будут рассмотрены документы, предложенные нардепами Марусяком, Дубинским, Королевской, Транасенко, Наталухой и другими. Также будет рассмотрен проект закона, предоставленный нардепом Личманом, который был доработан по представлению Комитета.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины просит парламент ускорить рассмотрение законопроекта об игорном бизнесе. В правительстве подчеркнули, что в государственном бюджете на 2020 год уже предусмотрено поступление средств от регулирования в этих сферах.

Как известно, 23 октября на сайте Верховной рады появился текст правительственного законопроекта №2285 о легализации игорного бизнеса. Однако спикер парламента Дмитрий Разумков заявлял, что законопроект правительства об игорном бизнесе еще не готов к рассмотрению в сессионном зале.

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