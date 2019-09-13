Рада может отменить перечень объектов госсобственности, не подлежащих приватизации

Верховная рада Украины приняла за основу в первом чтении законопроект №1054-1 "О признании утратившим силу закона "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации", передает корреспондент РБК-Украина.

В пояснительной записке указано, что этот закон содержит информацию, которая потеряла актуальность в части наименований органов государственного управления и предприятий, а также не содержит оснований для включения их в перечень, утвержденных этим законом.

Документом также предлагается внести изменения в закон "О приватизации государственного и коммунального имущества" в части определения критериев объектов, не подлежащих приватизации, в частности, установить, что объекты права государственной собственности, которые находятся на временно оккупированных территориях, не подлежат приватизации до полного восстановления конституционного строя Украины на временно оккупированных территориях.

Напомним, ранее Рада приняла за основу и в целом законопроект №1037 "О внесении изменения в закон "О приватизации государственного и коммунального имущества". Нардепы в частности отменили статью 9 закона "О приватизации государственного и коммунального имущества", которой определялось, что в целях обеспечения контроля за осуществлением приватизации, соблюдением законодательства Украины о приватизации и анализа ее последствий из числа депутатов образуется Специальная контрольная комиссия ВР по вопросам приватизации.

Так, эта статья противоречит Конституции Украины.

Как писало РБК-Украина, и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров уверен в успехе масштабной приватизации. Он подчеркнул, что "за три года приватизацию сделать нельзя, но за пять можно".

Так, 2 сентября президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину и Раде начать масштабную приватизацию в Украине. Зеленский поручил начать подготовку крупных государственных предприятий для приватизации с привлечением инвестиционных советников и провести первый конкурс не позднее 1 апреля 2020 года.

В свою очередь глава правительства Алексей Гончарук, комментируя поручение президента начать масштабную приватизацию, заявил, что в собственности государства должны остаться только стратегически важные объекты.