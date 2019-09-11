Рада внесла изменения в закон о приватизации госимущества

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Из закона исключена норма, которая противоречит Конституции Украины

Верховная рада Украины приняла за основу и в целом законопроект №1037 "О внесении изменения в закон "О приватизации государственного и коммунального имущества", передает корреспондент РБК-Украина.

Так, сначала документ за основу поддержали 311 нардепов, а в целом - 313 депутатов Рады.

В соответствии со статьей 89 Конституции ВР для осуществления законопроектной работы, подготовки и предварительного рассмотрения вопросов, отнесенных к ее полномочиям, исполнения контрольных функций в соответствии с КУ создает из числа нардепов комитеты. Кроме того, в рамках своих полномочий Рада может создавать временные специальные комиссии для подготовки и предварительного рассмотрения вопросов, а для проведения расследования по вопросам, представляющим общественный интерес, образовывать временные следственные комиссии.

Вместе с тем, статьей 9 закона "О приватизации государственного и коммунального имущества" установлено, что в целях обеспечения контроля за осуществлением приватизации, соблюдением законодательства Украины о приватизации и анализа ее последствий из числа депутатов образуется Специальная контрольная комиссия ВР по вопросам приватизации. Положение о Специальной контрольной комиссии по вопросам приватизации и ее состав утверждаются парламентом.

"Следовательно, статья 9 закона "О приватизации государственного и коммунального имущества "противоречит Конституции Украины, в частности ее статьям 85 и 89, согласно которым создание специальных контрольных комиссий к полномочиям Верховной рады Украины не отнесено", - подчеркивается в пояснительной записке.

Напомним, и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров уверен в успехе масштабной приватизации, о которой заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что "за три года приватизацию сделать нельзя, но за пять можно".

Как писало РБК-Украина ранее, 2 сентября президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству и парламенту начать масштабную приватизацию в Украине. Зеленский поручил начать подготовку крупных государственных предприятий для приватизации с привлечением инвестиционных советников и провести первый конкурс не позднее 1 апреля 2020 года.

В свою очередь глава правительства Алексей Гончарук, комментируя поручение президента Владимира Зеленского начать масштабную приватизацию, заявил, что в собственности государства должны остаться только стратегически важные объекты.