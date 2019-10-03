Рада скасувала ветований закон про хімічну кастрацію педофілів

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зеленський у пропозиціях до проекту зазначав, що документ не містить чітко визначеного порядку примусового застосування хімкастрації

Верховна рада 3 жовтня відхилила раніше ветований президентом Володимиром Зеленським законопроект №6449 (№0977 у новому скликанні Ради, - ред.) про відповідальність за педофілію, який передбачає примусову хімічну кастрацію, передає кореспондент РБК-Україна.

Скасування закону підтримали 238 парламентаріїв.

Зеленський у пропозиціях до закону зазначав, що документ не містить чітко визначеного порядку примусового застосування хімічної кастрації.

"При таких обставинах введення антиандрогенних лікарських препаратів усім засудженим, які вчинили згаданий злочин, незалежно від наявності в особи протипоказань до введення таких препаратів, може призвести до погіршення стану її здоров'я або стати причиною передчасної смерті. Тому має місце порушення невід'ємного права на життя, закріпленого Конституцією України (частина перша статті 27)", - йдеться у пропозиціях глави держави.

Крім того, президент зазначив, що документом передбачене створення реєстру педофілів, проте законом "Про захист персональних даних" забороняється обробка персональних даних, зокрема, про засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров'я, статевого життя, біометричних або генетичних даних особи .

Нагадаємо, 4 вересня Зеленський ветував законопроект №6449 (№0977 в новому скликанні Ради, - ред.) про відповідальність за педофілію, який передбачає примусову хімічну кастрацію.

Як писало РБК-Україна, 11 липня Рада прийняла в цілому законопроект №6449 про відповідальність за педофілію. Нардепи також взяли за основу в першому читанні схожий за змістом законопроект №6607 про реєстр і хімічну кастрацію педофілів. Однак там пропонується передбачити згоду засудженого на хімкастрацію.

Підкреслимо, вбивство 11-річної Даші Лук'яненко під Одесою викликало в суспільстві великий резонанс, після чого українці масово підписували петицію проти педофілів.