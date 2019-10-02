Рада отменила перечень объектов госсобственности, не подлежащих приватизации

Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №1054-1 "О признании утратившим силу закона "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 250 нардепов.

В пояснительной записке указано, что документ содержит информацию, которая потеряла актуальность в части наименований органов государственного управления и предприятий, а также не содержит оснований для включения их в перечень, утвержденных этим законом.

Суть закона

Актом вносятся изменения в закон "О приватизации государственного и коммунального имущества" в части определения критериев объектов, не подлежащих приватизации, в частности, установить, что объекты права государственной собственности, которые находятся на временно оккупированных территориях, не подлежат приватизации до полного восстановления конституционного строя Украины на временно оккупированных территориях.

Так, статью 96 Кодекса Украины по процедурам банкротства предусматривается дополнить новой нормой.

"Во время процедуры санации государственных предприятий и предприятий, в уставном капитале которых доля государственной собственности превышает 50 процентов, их недвижимое имущество может быть отчуждено только в случаях, предусмотренных планом санации", - говорится в тексте закона ко второму чтению.

В ходе рассмотрения на подтверждение поставили правку, учтенную комитетом, которая предусматривает запрет совершать исполнительные действия в соответствии с ЗУ "Об исполнительном производстве" об объектах права государственной собственности, которые на день вступления в силу данного закона были включены в перечни, утвержденные законом "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации", в течение трех лет со дня вступления в силу данного закона, кроме взыскания денежных средств и товаров, которые были переданы в залог по кредитным договорам. За нее проголосовали 240 нардепов, таким образом норма осталась в теле закона.

Напомним, 13 сентября Рада одобрила за основу в первом чтении законопроект №1054-1. Закон поддержали 253 нардепа.

Как писало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский 23 сентября подписал законопроект №1037 "О внесении изменения в закон "О приватизации государственного и коммунального имущества". Так, документом изъяли статью 9 закона "О приватизации государственного и коммунального имущества", поскольку она противоречит Конституции Украины, в частности ее статьям 85 и 89, согласно которым создание специальных контрольных комиссий к полномочиям Верховной рады Украины не относит

Добавим также, 2 сентября президент Владимир Зеленский поручил правительству и парламенту начать масштабную приватизацию в Украине. Зеленский поручил начать подготовку крупных государственных предприятий для приватизации с привлечением инвестиционных советников и провести первый конкурс не позднее 1 апреля 2020 года.