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Зеленский подписал изменение в закон о приватизации госимущества

Новости » Политика    23.09.2019 - 15:01
Зеленский подписал изменение в закон о приватизации госимущества
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Изменение в закон о приватизации госимущества ранее одобрил спикер парламента

Президент Владимир Зеленский 23 сентября подписал законопроект №1037 "О внесении изменения в закон "О приватизации государственного и коммунального имущества". Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - закон подписан, возвращен с подписью от президента.

Зеленский подписал изменение в закон о приватизации госимущества

В частности, из документа изъяли статью 9 закона "О приватизации государственного и коммунального имущества", поскольку она противоречит Конституции Украины, в частности ее статьям 85 и 89, согласно которым создание специальных контрольных комиссий к полномочиям Верховной рады Украины не относится.

Напомним, ранее проект закона одобрил спикер ВР Дмитрий Разумков и передал его на подпись главе государства.

Так, данный законопроект нардепы одобрили за основу и в целом 11 сентября.

Как писало РБК-Украина ранее, 2 сентября президент поручил правительству и парламенту начать масштабную приватизацию в Украине. Зеленский поручил начать подготовку крупных государственных предприятий для приватизации с привлечением инвестиционных советников и провести первый конкурс не позднее 1 апреля 2020 года.

Добавим также, ВР одобрила за основу в первом чтении законопроект о признании утратившим силу закона "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации".

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