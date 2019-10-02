Рада скасувала перелік об'єктів держвласності, що не підлягають приватизації

Верховна рада України прийняла в другому читанні законопроект №1054-1 "Про визнання таким, що втратив силу закону "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 250 нардепів.

У пояснювальній записці зазначено, що документ містить інформацію, яка втратила актуальність у частині найменувань органів державного управління і підприємств, а також не містить підстав для включення їх до переліку, затверджених цим законом.

Суть закону

Актом вносяться зміни в закон "Про приватизацію державного та комунального майна" в частині визначення критеріїв об'єктів, що не підлягають приватизації, зокрема, встановити, що об'єкти права державної власності, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, не підлягають приватизації до повного відновлення конституційного ладу України на тимчасово окупованих територіях.

Так, статтю 96 Кодексу України з процедур банкрутства передбачається доповнити новою нормою.

"Під час процедури санації державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків, їх нерухоме майно може бути відчужене лише у випадках, передбачених планом санації", - сказано у тексті закону до другого читання.

У ході розгляду на підтвердження поставили правку, враховану комітетом, яка передбачає заборону вчиняти виконавчі дії відповідно до ЗУ "Про виконавче провадження" щодо об’єктів права державної власності, які на день набрання чинності цим законом були включені до переліків, затверджених законом "Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації", протягом трьох років з дня набрання чинності цим законом, крім стягнення грошових коштів і товарів, що були передані в заставу за кредитними договорами. За неї проголосували 240 нардепів, таким чином норма залишилася у тілі закону.

Нагадаємо, 13 вересня Рада схвалила за основу в першому читанні законопроект №1054-1. Закон підтримали 253 нардепа.

Як писало РБК-Україна, президент Володимир Зеленський 23 вересня підписав законопроект №1037 "Про внесення зміни до закону "Про приватизацію державного та комунального майна". Так, документом вилучили статтю 9 закону "Про приватизацію державного та комунального майна", оскільки вона суперечить Конституції Україна, зокрема її статтям 85 і 89, згідно з якими створення спеціальних контрольних комісій до повноважень Верховної ради України не відноситься.

Додамо також, 2 вересня президент Володимир Зеленський доручив уряду і парламенту почати масштабну приватизацію в Україні. Зеленський доручив почати підготовку великих державних підприємств для приватизації із залученням інвестиційних радників і провести перший конкурс не пізніше 1 квітня 2020 року.