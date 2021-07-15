Рада освободила ввоз электрокаров в Украину от налогов

Верховная рада освободила от налогообложения ввоз электромобилей и комплектующих к ним. Народные депутаты поддержали во втором чтении законопроекты №3477 и №3476.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Верховной рады.
Эти законы вносят изменения в Таможенный и Налоговый кодексы Украины.
Закон временно, до 1 января 2026 года, освобождает от налогообложения НДС ввоз и поставки на таможенной территории новых транспортных средств (в том числе произведенных в Украине), оснащенных двигателями внутреннего сгорания с искровым зажиганием, работающих исключительно на сжатом природном газе метане, сжиженном природном газе метане или биогазе.
До 1 января 2031 года освобождается от обложения НДС ввоз импортных товаров предприятиями, которые имеют, создают или модернизируют производственные мощности для промышленного производства транспортных средств.
Речь идет о собственном производстве:
Порядок ввоза и целевого использования этих товаров устанавливает правительство.
Этот закон освобождает до 1 января 2031 года от налогообложения ввозной пошлиной товары, которые ввозят предприятия, имеющие, создающие или модернизирующие производственные мощности для промышленного производства транспортных средств. Речь идет о производстве вышеупомянутого транспорта.
Порядок ввоза и целевого использования этих товаров определяет правительство.
Однако указанные товары не будут освобождать от налогообложения, если они имеют происхождение из России или ввозятся с территории РФ и/или оккупированной территории Украины.
Напомним, за основу данные проекты Рада поддержала в начале сентября 2020 года.
Как писало РБК-Украина, в августе позапрошлого года президент Владимир Зеленский подписал законопроект №10405, предусматривающий зеленые номера для электромобилей; он вступил в силу с января 2020 года.