Рада освободила ввоз электрокаров в Украину от налогов

Эти законы вносят изменения в Таможенный и Налоговый кодексы Украины.

Законопроект №3476

Закон временно, до 1 января 2026 года, освобождает от налогообложения НДС ввоз и поставки на таможенной территории новых транспортных средств (в том числе произведенных в Украине), оснащенных двигателями внутреннего сгорания с искровым зажиганием, работающих исключительно на сжатом природном газе метане, сжиженном природном газе метане или биогазе.

До 1 января 2031 года освобождается от обложения НДС ввоз импортных товаров предприятиями, которые имеют, создают или модернизируют производственные мощности для промышленного производства транспортных средств.

Речь идет о собственном производстве:

транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими), классифицируемые в товарной позиции 8603 (только самоходные вагоны трамвайные и вагоны метро), субпозиции 8701 20, товарных позициях 8702-8705 согласно УКТ ВЭД,

транспорта, работающего на газе;

несамоходных трамвайных вагонов и вагонов метро.

Порядок ввоза и целевого использования этих товаров устанавливает правительство.

Законопроект №3477

Этот закон освобождает до 1 января 2031 года от налогообложения ввозной пошлиной товары, которые ввозят предприятия, имеющие, создающие или модернизирующие производственные мощности для промышленного производства транспортных средств. Речь идет о производстве вышеупомянутого транспорта.

Порядок ввоза и целевого использования этих товаров определяет правительство.

Однако указанные товары не будут освобождать от налогообложения, если они имеют происхождение из России или ввозятся с территории РФ и/или оккупированной территории Украины.