Рада намерена освободить от налогов ввоз электрокаров и комплектующих

Верховная рада планирует освободить от налогообложения ввоз электромобилей и комплектующих к ним. Нардепы приняли за основу соответствующие законопроекты №3477 и №3476.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Эти законы вносят изменения в Таможенный и Налоговый кодексы Украины.
Проект предлагает временно, до 1 января 2029 года, освободить от уплаты ввозной пошлины комплектующие изделия, оборудование, ввозимые на таможенную территорию Украины исключительно для производства транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими).
Проект предусматривает временно, с 1 января 2021 года:
Законопроект №3476 предлагает до 31 декабря 2033 года освободить от налогообложения налогом на прибыль предприятий прибыль предприятий электротехнической промышленности, полученную от реализации:
Также освободить от налогообложения предусматривается прибыль (доход) предприятий автомобильной промышленности, полученную от реализации электромобилей.
Напомним, в августе прошлого года президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №10405, которым предусматриваются зеленые номера для электромобилей; он вступил в силу с января 2020 года.
Как писало РБК-Украина, за шесть месяцев прошлого года спрос на электромобили в Украине вырос на 58% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.