Рада намерена освободить от налогов ввоз электрокаров и комплектующих

Фото: электрокар (hightech.fm)

Верховная рада планирует освободить от налогообложения ввоз электромобилей и комплектующих к ним. Нардепы приняли за основу соответствующие законопроекты №3477 и №3476.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Эти законы вносят изменения в Таможенный и Налоговый кодексы Украины.

Изменения в Таможенный кодекс

Проект предлагает временно, до 1 января 2029 года, освободить от уплаты ввозной пошлины комплектующие изделия, оборудование, ввозимые на таможенную территорию Украины исключительно для производства транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими).

Изменения в Налоговый кодекс

Проект предусматривает временно, с 1 января 2021 года:

до 31 декабря 2025 года освободить от налогообложения налогом на добавленную стоимость операции по ввозу электрокаров;

до 31 декабря 2028 года освободить от налогообложения НДС операции по ввозу товаров для производства электрокаров.

Законопроект №3476 предлагает до 31 декабря 2033 года освободить от налогообложения налогом на прибыль предприятий прибыль предприятий электротехнической промышленности, полученную от реализации:

электродвигателей собственного производства, предназначенных для электрокаров;

литий-ионных (литий-полимерных) аккумуляторов собственного производства для электрокаров;

зарядных устройств собственного производства для литий-ионных (литий-полимерных) аккумуляторов для электромобилей.

Также освободить от налогообложения предусматривается прибыль (доход) предприятий автомобильной промышленности, полученную от реализации электромобилей.

Напомним, в августе прошлого года президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №10405, которым предусматриваются зеленые номера для электромобилей; он вступил в силу с января 2020 года.

Как писало РБК-Украина, за шесть месяцев прошлого года спрос на электромобили в Украине вырос на 58% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.