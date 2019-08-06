Зеленский одобрил зеленые номера для электромобилей

Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Закон вступит в силу с января 2020 года

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №10405, которым предусматриваются зеленые номера для электромобилей. Об этом свидетельствует информация на странице закона на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью от президента.

В частности, документом поручается Министерству внутренних дел, Минэкономразвития, Минрегиону, Министерству здравоохранения, Госслужбе по чрезвычайным ситуациям в течение 6 месяцев после официальной публикации документа ввести номера для электромобилей с зеленым цветом шрифта, а также установить требования к паркоместам для электрокаров. Также законом данным ведомствам поручается вести дорожные знаки "Для электромобилей", "Кроме электромобилей", "Станция зарядки электромобилей".

Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Документ предусматривает и штрафы за нарушения требований к паркоместам для электромобилей. Законом определяются штрафы в размере 340-510 гривен за остановку или стоянку авто на месте для электрокаров или создание препятствий водителям таких авто. Отметим, что инспекторам по парковке предоставляется право в таком случае задержать автомобиль нарушителя, в том числе с помощью эвакуатора.

Напомним, 11 июля Верховная рада Украины приняла законопроект №10405, которым предусматриваются зеленые номера для электромобилей. Документ поддержали 233 народных депутата.

Как писало РБК-Украина ранее, за полгода украинский автопарк пополнили почти 3,2 тыс. электромобилей. Таким образом, спрос на электромобили в Украине вырос на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Добавим также, с 1 июля 2019 года вступают в силу изменения в государственные строительные нормы по проектированию автостоянок и гаражей. Согласно им, в Украине вводится обязательное требование - оборудовать зарядками для электрокаров минимум 5% машиномест на строящихся или реконструируемых парковках.