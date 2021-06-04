Раде рекомендуют окончательно освободить ввоз электрокаров от налогов

Верховной раде рекомендуют освободить от налогообложения ввоз электромобилей и комплектующих к ним. Речь идет о принятии во втором чтении соответствующих законопроектов №3477 и №3476.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Такую рекомендацию дал комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Эти законы вносят изменения в Таможенный и Налоговый кодексы Украины.

Один из авторов законопроекта Роберт Горват заявил, что при подготовке проекта №3476 ко второму чтению поступило 73 предложения от народных депутатов. Еще семь поправок разработали члены комитета.

"Комитет рекомендует Верховной раде принять законопроект во втором чтении. Также комитет принял решение рекомендовать ВР принять в целом проект закона №3477, системно связанный с предыдущим законопроектом", - гласит сообщение.

Что предлагают эти проекты

Проект №3477 предусматривает временно, до 1 января 2029 года, освободить от уплаты ввозной пошлины комплектующие изделия, оборудование, ввозимые на таможенную территорию Украины исключительно для производства транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими).

Закон №3476 предлагает временно, с 1 января 2021 года:

до 31 декабря 2025 года освободить от налогообложения налогом на добавленную стоимость операции по ввозу электрокаров;

до 31 декабря 2028 года освободить от налогообложения НДС операции по ввозу товаров для производства электрокаров.

Он также до 31 декабря 2033 года освобождает от обложения налогом на прибыль предприятий прибыль предприятий электротехнической промышленности, полученную от реализации:

электродвигателей собственного производства, предназначенных для электрокаров;

литий-ионных (литий-полимерных) аккумуляторов собственного производства для электрокаров;

зарядных устройств собственного производства для литий-ионных (литий-полимерных) аккумуляторов для электромобилей.

Также освободить от налогообложения предлагается и прибыль (доход) предприятий автопромышленности, полученную от реализации электромобилей.