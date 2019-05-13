Рада определится с датой инаугурации без вмешательства Парубия

Народные депутаты смогут поддержать одну из предложенных дат инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского без отдельного решения председателя Верховной рады. Об этом заявил спикер Андрей Парубий во время согласительного совета, передает корреспондент РБК-Украина.

Спикер ВР напомнил, что только в случае, если Рада не поддержала ни одно из предложенных постановлений, тогда председатель парламента имеет полномочия назначить дату.

"По поводу инаугурации хочу напомнить. Дата инаугурации назначается решением Верховной рады. Только в случае, если ВРУ не поддержала ни одно из предложенных постановлений, тогда председатель ВР имеет полномочия назначить дату. Но когда каждая фракция сказала, что поддержит постановление, я думаю у нас не будет проблем с принятием решения. Я надеюсь, что мы в ближайшее время сможем это вместе принять", - заявил Парубий.

Напомним, ранее Парубий заявил, что парламент определится с датой инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского на этой пленарной неделе. Подчеркнем, спикер Рады не уточнил, в какой именно день на этой неделе состоится голосование.

Как писало РБК-Украина ранее, 10 мая Зеленский призвал Верховную раду назначить дату инаугурации на 19 мая.

Добавим также, в Раду внесли 5 постановлений о дате проведения инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Так, сейчас парламенту предложены три даты для церемонии: 19 и 20 мая, а также 1 июня.