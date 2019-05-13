Рада визначиться з датою інавгурації без втручання Парубія

Народні депутати зможуть підтримати одну із запропонованих дат інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського без окремого рішення голови Верховної ради. Про це заявив спікер Андрій Парубій під час погоджувальної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

Спікер ВР нагадав, що тільки у випадку, якщо Рада не підтримала жодну з запропонованих постанов, тоді голова парламенту має повноваження самостійно призначити дату.

"Стосовно інавгурації хочу нагадати. Дата інавгурації призначається рішенням Верховної ради. Тільки у випадку, якщо ВРУ не підтримала жодної з запропонованих постанов, тоді голова ВР має повноваження самостійно призначити дату. Але коли кожна фракція сказала, що підтримає постанову, я думаю у нас не буде проблем з прийняттям рішенням. Я сподіваюсь, що ми найближчим часом зможемо це разом прийняти", - заявив Парубій.

Нагадаємо, раніше Парубій заявив, що парламент визначиться з датою інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського на цьому пленарному тижні. Підкреслимо, спікер Ради не уточнив, у який саме день на цьому тижні відбудеться голосування.

Як писало РБК-Україна раніше, 10 травня Зеленський закликав Верховну раду призначити дату інавгурації на 19 травня.

Додамо також, у Раду внесли 5 постанов про дату проведення інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського. Так, зараз парламенту запропоновані три дати для церемонії: 19 і 20 травня, а також 1 червня.