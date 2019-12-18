Рада окончательно отменила депутатскую неприкосновенность

Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №2237 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с законом "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины о неприкосновенности народных депутатов Украины", передает корреспондент РБК-Украина.

За закон проголосовал 291 парламентарий.

Изменения в Уголовный процессуальный кодекс

Так, запрещается поручать осуществление досудебного расследования уголовного правонарушения, совершенного нардепом, другим органам досудебного расследования, кроме Национального антикоррупционного бюро Украины и центрального аппарата Государственного бюро расследований.

В УПК также определяются особенности порядка привлечения к уголовной ответственности, задержания, избрания меры пресечения, проведения следственных (розыскных) и негласных следственных (розыскных) действий в отношении депутата ВР.

В частности, сведения, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного преступления нардепом, вносятся в Единый реестр досудебных расследований генеральным прокурором (лицом, исполняющим обязанности генпрокурора).

При этом ходатайства о разрешении на задержание, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей или домашнего ареста, обыск, нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции, а также о применении других мер, в том числе негласных следственных (розыскных) действий, которые в соответствии с законом ограничивают права и свободы парламентария, рассмотрение которых отнесено к полномочиям следственного судьи, должны быть согласованы генпрокурором или исполняющим его обязанности.

Рассмотрение таких ходатайств, кроме применения негласных следственных (розыскных) действий, осуществляется следственным судьей, в пределах территориальной юрисдикции которого находится орган досудебного расследования, а в уголовных процессах по преступлениям, отнесенным к подсудности Высшего антикоррупционного суда, - следственным судьей ВАКС. Такие ходатайства рассматриваются с обязательным участием нардепа. Следственный судья обязан заблаговременно сообщить депутата Рады о рассмотрении указанного ходатайства, кроме ходатайства о применении негласных следственных (розыскных) действий или обыска.

Если народный депутат без уважительной причины не явился на судебное заседание либо не сообщил о причинах своего отсутствия, такое ходатайство может рассматриваться без его участия.

Без разрешения следственного судьи, вынесенного на основании ходатайства, согласованного генпрокурором, разрешается задержание нардепа только в случае, если последнего застали во время совершения или непосредственно после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, связанного с применением насилия, или ставшего причиной гибели человека.

"Орган или должностные лица, которые задержали народного депутата, сообщили ему о подозрении или применили к нему меры пресечения, или совершили другие следственные действия (кроме обыска и негласных следственных (розыскных) действий), обязаны немедленно, но не позднее 24 часов с момента совершения таких действий, сообщить об этом председателю Верховной рады", - говорится в тексте документа.

При этом, если был задержан спикер Рады, правоохранители обязаны немедленно, но не позднее 24 часов с момента совершения таких действий, сообщить об этом первому заместителю главы ВР.

Изменения в ЗУ "О статусе народного депутата Украины"

В законе определяются особенности юридической ответственности нардепа. Так, парламентарии не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в Раде и ее органах, а также при осуществлении депутатских полномочий, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Указано, что особенности начала досудебного расследования по нардепу, сообщение о подозрении, задержание, избрание в отношении него меры пресечения, проведение следственных (розыскных) и негласных следственных (розыскных) действий определяются УПК.

Также вносятся соответствующие изменения и в закон о Регламенте Верховной рады.

"Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, но не ранее дня вступления в силу закона "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины о неприкосновенности народных депутатов Украины", - говорится в тексте закона.

Напомним, профильный комитет рекомендовал Верховной раде окончательно отменить неприкосновенность нардепов.

Как писало РБК-Украина, в начале декабря Рада приняла за основу в первом чтении законопроект №2237, за документ проголосовали 253 нардепа.

Текст законопроекта №2237, которым предлагается разрешить прослушку народных депутатов, появился в Раде в начале октября.

Отметим, профильный комитет Верховной рады подчеркивал, что нецелесообразно в законопроекте президента Владимира Зеленского №1009 поднимать вопрос снятия депутатской неприкосновенности и внесения изменений в закон Украины о статусе народного депутата. Члены комитета рекомендовали разработать отдельный закон. Так, парламент принял данный проект закона без каких-либо изменений в части неприкосновенности нардепов.