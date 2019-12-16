Раде рекомендуют окончательно отменить неприкосновенность нардепов

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Профильный комитет рекомендует принять соответствующий проект закона во втором чтении

Заместитель председателя комитета по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко сообщила, что профильный комитет рекомендовал Верховной раде окончательно отменить неприкосновенность нардепов. Об этом она написала в своем Facebook.

Так, речь идет о законопроекте №2237 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с законом "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины о неприкосновенности народных депутатов Украины".

"Только что профильный комитет проголосовал за! Депутаты приняли решение рекомендовать Верховной раде завтра рассмотреть во втором чтении и в целом законопроект по приведению законодательства в соответствие с новой редакцией Конституции об отмене депутатской неприкосновенности", - написала парламентарий.

Напомним, в начале декабря Рада приняла за основу в первом чтении законопроект №2237, за документ проголосовали 253 нардепа.

Как писало РБК-Украина, представитель президента в Раде Руслан Стефанчук сегодня подчеркнул необходимость принятия данного проекта закона.

"Речь идет о №2237. Это уже завершить вопрос о неприкосновенности народных депутатов. Потому что с 1 января, вы знаете, перестает действовать норма Конституции, но надо упорядочить все другие вопросы", - сказал он.

Добавим также, текст законопроекта №2237, которым предлагается разрешить прослушку народных депутатов, появился в Раде в начале октября.