Рада окончательно одобрила изменения в Налоговый кодекс по добыче янтаря

Фото: заседание Рады (РБК-Украина)

Принятие законопроекта во втором чтении поддержали 265 депутатов

Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №2241 "О внесении изменения в статью 252 Налогового кодекса Украины об упорядочении размера ставки рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 290 нардепов.

В частности, законом уменьшается ставка рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря. Так, предусмотрено уменьшить с 25 до 10% ставку рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых - янтаря.

Соответствующее изменение внесено в пункт 252.20 статьи 252 Налогового кодекса Украины.

"Временно установить ставку рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря, определенную пунктом 252.20 статьи 252 настоящего Кодекса: до 31 декабря 2020 включительно - в размере 5 процентов; до 31 декабря 2021 года включительно - в размере 8 процентов", - указано в тексте закона.

Напомним, 19 декабря прошлого года Рада приняла за основу в первом чтении законопроект №2241 "О внесении изменения в статью 252 Налогового кодекса Украины относительно упорядочения размера ставки рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря". Тогда за документ проголосовали 265 нардепов.

Кроме того, в конце сентября в Верховной Раде создали рабочую для законодательного урегулирования вопросов добычи янтаря.

Также сообщалось, что Кабмин внес в Раду три законопроекта о добыче янтаря. В частности, были зарегистрированы законопроекты №2240 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по урегулированию вопроса добычи янтаря", №2241 "О внесении изменения в статью 252 Налогового кодекса Украины об упорядочении размера ставки рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря", №2242 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины о распределении рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря".