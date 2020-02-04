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Рада остаточно ухвалила зміни до Податкового кодексу з видобутку бурштину

Новини » Політика     04.02.2020 - 16:29
Рада остаточно ухвалила зміни до Податкового кодексу з видобутку бурштину
Фото: засідання Ради (РБК-Україна)

Прийняття законопроекту у другому читанні підтримали 265 депутатів

Верховна рада України прийняла у другому читанні законопроект №2241 "Про внесення зміни до статті 252 Податкового кодексу України щодо впорядкування розміру ставки рентної плати за користування надрами для видобутку бурштину", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 290 нардепів.

Зокрема, законом зменшується ставка рентної плати за користування надрами для видобутку бурштину. Так, передбачено зменшити з 25 до 10% ставку рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин - бурштину.

Відповідну зміну внесено у пункт 252.20 статті 252 Податкового кодексу України.

"Тимчасово встановити ставку рентної плати за користування надрами для видобутку бурштину, визначену пунктом 252.20 статті 252 цього Кодексу: до 31 грудня 2020 року включно - у розмірі 5 відсотків; до 31 грудня 2021 року включно - у розмірі 8 відсотків", - зазначено у тексті закону.

Нагадаємо, 19 грудня минулого року Рада прийняла за основу в першому читанні законопроект №2241 "Про внесення зміни до статті 252 Податкового кодексу України щодо впорядкування розміру ставки рентної плати за користування надрами для видобутку бурштину". Тоді за документ проголосували 265 нардепів.

Крім того, в кінці вересня у Верховній Раді створили робочу для законодавчого врегулювання питань видобутку бурштину.

Також повідомлялося, що Кабмін вніс у Раду три законопроекти про видобуток бурштину. Зокрема, були зареєстровані законопроекти №2240 "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо врегулювання питання видобутку бурштину", №2241 "Про внесення зміни до статті 252 Податкового кодексу України щодо впорядкування розміру ставки рентної плати за користування надрами для видобутку бурштину", №2242 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України про розподіл рентної плати за користування надрами для видобутку бурштину"

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