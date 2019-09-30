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В Раде создадут рабочую группу для урегулирования добычи янтаря

Новости » Политика    30.09.2019 - 17:57
В Раде создадут рабочую группу для урегулирования добычи янтаря
Фото: заседание комитета (iportal.rada.gov.ua)

Минэнерго сейчас разрабатывает ряд законопроектов, призванных урегулировать добычу янтаря в Украине

В Верховной раде Украины создадут рабочую для законодательного урегулирования вопросов добычи янтаря. Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

В частности, создание рабочей группы на своем заседании рассмотрел комитет по вопросам экологической политики и природопользования.

Так, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, который участвовал в заседании, сообщил, что министерство разрабатывает ряд законопроектов, призванных урегулировать добычу янтаря в Украине.

По его словам, одной из главных задач является сделать невозможным экспорт янтаря сырца из Украины.

"Комитет принял решение создать рабочую группу по законодательному урегулированию вопросов по добыче янтаря", - говорится в сообщении.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Кабинет министров предлагает запретить экспорт из Украины необработанного янтаря за границу. Соответствующая норма содержится в законопроекте о легализации добычи янтаря в Украине.

Как писало РБК-Украина ранее, в воскресенье правительство в ходе своего заседания одобрило пакет законопроектов о добыче янтаря. Отмечалось, что проектами предлагается отмена процедур дополнительного согласования разрешений на пользование недрами со стороны соответствующих областных советов, продажа разрешений через открытые электронные аукционы и тому подобное.

Так, президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект №2059 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об уголовной ответственности за незаконную добычу янтаря или перемещения его через таможенную границу Украины".

Украина может запретить экспорт необработанного янтаря Кабмин одобрил пакет законов о добыче янтаря
Новости Украины янтарьрабочая группаВерховная Рада
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