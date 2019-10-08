Кабмин внес в Раду три закона о добыче янтаря

Фото: добыча янтаря (youtube.com/радіо свобода)

На данный момент тексты законопроектов на сайте ВР еще не появились

Кабинет министров Украины во вторник, 8 октября, внес в Верховную раду три законопроекта о добыче янтаря. Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

На данный момент тексты проектов еще не опубликованы на сайте ВР.

Последний этап прохождения документов - переданы на рассмотрение руководству.

В частности, на сайте парламента зарегистрированы следующие проекты законов: №2240 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по урегулированию вопроса добычи янтаря", №2241 "О внесении изменения в статью 252 Налогового кодекса Украины об упорядочении размера ставки рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря", №2242 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины о распределении рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря".

Напомним, Кабинет министров в ходе своего заседания 29 сентября одобрил пакет законопроектов о добыче янтаря. В сообщении правительства отмечалось, что изменения предусматривают, в частности, отмену процедур дополнительного согласования разрешений на пользование недрами со стороны соответствующих областных советов, продажу разрешений через открытые электронные аукционы и прочее.

Как писало РБК-Украина, в Раде создали рабочую для законодательного урегулирования вопросов добычи янтаря.

Добавим также, ранее глава государства Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект №2059 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об уголовной ответственности за незаконную добычу янтаря или перемещения его через таможенную границу Украины".