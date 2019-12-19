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Рада внесла изменения в Налоговый кодекс по добыче янтаря

Новости » Политика     19.12.2019 - 18:22
Рада внесла изменения в Налоговый кодекс по добыче янтаря
Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК-Украина)

Принятие за основу законопроекта поддержали 265 депутатов

Верховная Рада Украины приняла за основу в первом чтении законопроект №2241 "О внесении изменения в статью 252 Налогового кодекса Украины относительно упорядочения размера ставки рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 265 нардепов.

Проектом предлагается уменьшение ставки рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря, что конечной целью, направленное на осуществление такой деятельности в законодательно-определенном кругу.

В частности, предполагается уменьшить с 25 до 10% ставку рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых - янтаря.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в конце сентября в Раде создали рабочую для законодательного урегулирования вопросов добычи янтаря.

Также сообщалось, что Кабмин внес в Раду три законопроекта о добыче янтаря. В частности, были зарегистрированы законопроекты №2240 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по урегулированию вопроса добычи янтаря", №2241 "О внесении изменения в статью 252 Налогового кодекса Украины об упорядочении размера ставки рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря", №2242 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины о распределении рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря".

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