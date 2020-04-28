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Рада может одобрить спецпроцедуру рассмотрения закона о банках в четверг

Новости » Политика     28.04.2020 - 12:26
Рада может одобрить спецпроцедуру рассмотрения закона о банках в четверг
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Специальная процедура рассмотрения закона должна быть поддержана в сессионном зале

На внеочередном заседании в четверг Верховная рада планирует рассмотреть начало специальной процедуры рассмотрения банковского законопроекта. Об этом РБК-Украина сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

За запуск спецпроцедуры рассмотрения закона Рада должна проголосовать в сессионном зале не менее, чем 226 голосами.

"На заседании в четверг планируется запуск специальной процедуры, касающейся законопроекта о банках. Сейчас мы как раз собираем 150 подписей под повестку дня. После этого, чтобы ее действительно запустить, надо проголосовать на заседании 226 голосов", - заявила Кравчук.

Напомним, ранее во фракции "Слуга народа" сообщили, что законопроект о банках могут вынести на рассмотрение сессионного зала на следующей неделе. Так, профильный комитет уже обработал все поправки к проекту.

По словам главы финкомитета Даниила Гетманцева, было учтено около 300 поправок - в общем они имеют редакционный характер. Если к этому закону будет применена специальная процедура, как это предусматривает новый закон о регламенте, то рассмотрение законопроекта продлится, по оценкам Гетманцева, день или полтора.

Как писало РБК-Украина, финкомитет рекомендовал парламенту принять данный проект закона во втором чтении.

Отметим, 21 апреля финансовый комитет парламента начал рассмотрение законопроекта о банках во втором чтении.

К слову, глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что принятие закона о банках может состояться 5-6 мая.

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