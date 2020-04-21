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Финкомитет начал рассмотрение закона о банках

Новости » Политика     21.04.2020 - 11:00
Финкомитет начал рассмотрение закона о банках
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Ко второму чтению законопроекта подано свыше 16,5 тысячи поправок

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики начал рассмотрение законопроекта о банках во втором чтении. Об этом сообщил глава комитета Данил Гетманцев передает корреспондент РБК-Украина.

Так, в повестке дня заседания комитета законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" является единственным для рассмотрения.

"В повестке заседания у нас один законопроект. Это №2571-д. Если не будет возражений, то мы принимаем этот порядок дня", - заявил Гетманцев.

Напомним, Совет Европейского союза в среду, 22 апреля, обсудит украинский закон о банках. По словам дипломата, на заседании Совета ЕС по вопросам внешней политики отдельно будет обсуждаться проведение банковской реформы в Украине. В частности, обсудят так называемый "антиколомойский закон", который делает невозможным продажу банков их прежним владельцам.

Как писало РБК-Украина, ранее заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук отметила, что закон о банках, необходимый для кредитования МВФ, парламент сможет поддержать во втором чтении не раньше мая. Для голосования необходимо, чтобы вступил в силу закон об изменениях в регламент Верховной рады.

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