ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рада може ухвалити спецпроцедуру розгляду закону про банки у четвер

Новини » Політика     28.04.2020 - 12:26
Рада може ухвалити спецпроцедуру розгляду закону про банки у четвер
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Спеціальна процедура розгляду закону має бути підтримана у сесійній залі

На позачерговому засіданні у четвер Верховна рада планує розглянути початок спеціальної процедури розгляду банківського законопроекту. Про це РБК-Україна повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

За запуск спецпроцедури розгляду закону Рада має проголосувати у сесійній залі не менш ніж 226 голосами.

"На засіданні в четвер планується запуск спеціальної процедури, який стосується законопроекту про банки. Зараз ми якраз збираємо 150 підписів під порядок денний. Після цього, щоб її дійсно запустити, треба проголосувати на засіданні 226 голосів", - заявила Кравчук.

Нагадаємо, раніше у фракції "Слуга народу" повідомили, що законопроект про банки можуть винести на розгляд сесійної зали на наступному тижні. Так, профільний комітет уже обробив всі поправки до проекту.

За словами глави фінкомітету Данила Гетманцева, було враховано близько 300 поправок - загалом вони мають редакційний характер. Якщо до цього закону буде застосована спеціальна процедура, як це передбачає новий закон про регламент, то розгляд законопроекту триватиме, за оцінками Гетманцева, день або півтора.

Як писало РБК-Україна, фінкомітет рекомендував парламенту прийняти даний проект закону в другому читанні.

Відзначимо, 21 квітня фінансовий комітет парламенту почав розгляд законопроекту про банки в другому читанні.

До слова, глава фракції СН Давид Арахамія заявив, що прийняття закону про банки може відбутися 5-6 травня.

У Раді названа дата проведення позачергового засідання Разумков не впевнений, що підтримає призначення Саакашвілі в Кабмін
Новини України банкиВерховна РадаЄвгенія КравчукЗакон
News
On Top