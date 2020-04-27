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В Раде рассказали, когда закон о банках вынесут на рассмотрение сессионного зала

Новости » Политика     27.04.2020 - 16:16
В Раде рассказали, когда закон о банках вынесут на рассмотрение сессионного зала
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Финкомитет обработал все поправки к законопроекту

Во фракции "Слуга народа" сообщили, что законопроект о банках могут вынести на рассмотрение сессионного зала на следующей неделе. Об этом сообщает пресс-служба политсилы в своем Facebook.

Так, профильный комитет уже обработал все поправки к проекту.

В Раде рассказали, когда закон о банках вынесут на рассмотрение сессионного зала

"Закон о банках может быть вынесен в сессионный зал на следующей неделе. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики разработал все 16,5 тысячи поправок к документу и рекомендовал Верховной раде рассмотреть его во втором чтении", - указано в сообщении.

По словам главы финкомитета Даниила Гетманцева, было учтено около 300 поправок - в общем они имеют редакционный характер.

"Но есть и принципиальные. Например, о проведении аукционов Фондом гарантирования вкладов. Ранее предполагалось, что аукцион может отменить только сам Фонд. Согласно поправкам, такое решение сможет принять суд", - сообщил парламентарий.

Если к этому закону будет применена специальная процедура, как это предусматривает новый закон о регламенте, то рассмотрение законопроекта продлится, по оценкам Гетманцева, день или полтора.

Напомним, 21 апреля финансовый комитет парламента начал рассмотрение законопроекта о банках во втором чтении.

Как писало РБК-Украина, глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что принятие закона о банках может состояться 5-6 мая.

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