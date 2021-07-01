Рада одобрила закон Зеленского о коренных народах: что предусматривает документ

Документ поддержали 325 нардепов.

Закон дает определение понятию "коренной народ Украины". Это автохтонная этническая общность, сформировавшаяся на территории Украины, которая является носителем самобытной языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами нашей страны.

"Коренными народами Украины, которые сформировались на территории Крымского полуострова, являются крымские татары, караимы, крымчаки", - сказано в документе.

Закон запрещает отрицать этническую принадлежность или этническую самобытность коренных народов Украины.

Подчеркивается, что коренные народы имеют право на самоопределение, на равную правовую защиту, на собственную национальную символику и порядок ее применения с соблюдением законов Украины, а также право передавать будущим поколениям свою историю, языки, традиции, письменность и литературу.

Коренным народам предоставили право на создание собственных учебных заведений или сотрудничество с другими заведениями для обеспечения изучения своего языка, истории, культуры и обучения на языке коренного народа.

"Государство гарантирует возможность изучения языков коренных народов Украины", - сказано в законе президента.

Кроме того, представителям коренных народов дали право представлять Украину на международной арене в составе украинских делегаций, а также в международных переговорах, касающихся прав коренных народов.