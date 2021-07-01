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Рада схвалила закон Зеленського про корінні народи: що передбачає документ

Автор: Юлія Струк

Верховна рада схвалила закон президента Володимира Зеленського про корінні народи. Згідно з документом, такими народами в Україні визнають кримських татар, караїмів і кримчаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

Документ підтримали 325 нардепів.

Закон дає визначення поняттю "корінний народ України". Це автохтонна етнічна спільність, що сформувалася на території України, яка є носієм самобутньої мови і культури, має традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи, самоусвідомлює себе корінним народом України, становить етнічну меншість у складі її населення і не має власного державного утворення за межами нашої країни.

"Корінними народами України, які сформувалися на території Кримського півострова, є кримські татари, караїми, кримчаки", - сказано в документі.

Закон забороняє заперечувати етнічну приналежність або етнічну самобутність корінних народів України.

Підкреслюється, що корінні народи мають право на самовизначення, на рівний правовий захист, на власну національну символіку і порядок її застосування з дотриманням законів України, а також право передавати майбутнім поколінням свою історію, мови, традиції, писемність і літературу.

Корінним народам надали право на створення власних навчальних закладів або співпрацю з іншими закладами для забезпечення вивчення своєї мови, історії, культури та навчання на мові корінного народу.

"Держава гарантує можливість вивчення мов корінних народів України", - сказано в законі президента.

Крім того, представникам корінних народів дали право представляти Україну на міжнародній арені у складі українських делегацій, а також у міжнародних переговорах, що стосуються прав корінних народів.

Як писало РБК-Україна, документ з'явився на сайті парламенту в кінці травня.

Так, у День пам'яті жертв депортації кримських татар Зеленський заявив, що внесе в Раду законопроект про визнання кримських татар корінним народом. У той же день законопроект був зареєстрований у парламенті.

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