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Рада одобрила закон для урегулирования задолженности за газ

Автор: Юлия Струк

Верховная рада одобрила закон для стабильной работы коммунальных предприятий тепло-, газо- и водоснабжения. Народные депутаты приняли во втором чтении соответствующий законопроект №3508-д.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

"За" проголосовал 303 нардепа.

В документе прописана реструктуризация задолженности за природный газ и услуги по его транспортировке предприятиям теплокоммунэнерго.

Регулируются также долги облгазов и облгаззбытов, предусмотрена реструктуризация долгов водоканалов.

Согласно закону, регулировать задолженность будут путем:

  • взаиморасчетов с привлечением средств госбюджета;
  • реструктуризации остатка непогашенной задолженности на определенных законом условиях;
  • списания пени, штрафных и финансовых санкций, начисленных на задолженность, при условии погашения тела долга.

Документ переносит расчетную дату с 1 июля 2016 на 1 июня 2021 года.

Закон продлил предельный срок реструктуризации задолженности. Предприятиям теплоэнергетики разрешили реструктуризировать долг за распределение и транспортировку природного газа.

Предусмотрены одинаковые условия для урегулирования пени/штрафных санкций предприятиям теплоэнергетики и водопроводно-канализационного хозяйства.

Уточняется, как будет проводиться реструктуризация долгов субъектов хозяйствования на территории Донецкой и Луганской областей на период проведения операции объединенных сил, если учредитель и/или часть производственных единиц предприятия находятся на территории, где органы госвласти временно не осуществляют свои полномочия.

Напомним, в первом чтении ВР одобрила этот документ в середине июня.

Как писало РБК-Украина, в начале июня глава комитета по вопросам энергетики Андрей Герус анонсировал, что в Раде разрабатывают закон об урегулировании задолженности бытовых потребителей и предприятий теплокоммунэнерго за газ.

Ранее в Национальном банке Украины заявили, что этим летом стоимость природного газа будет более чем вдвое превышать ценовые минимумы прошлым летом.

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