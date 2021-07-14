Рада схвалила закон для врегулювання заборгованості за газ

Верховна рада схвалила закон для стабільної роботи комунальних підприємств тепло-, газо- і водопостачання. Народні депутати прийняли в другому читанні відповідний законопроект №3508-д.

Уточнюється, як буде проводитися реструктуризація боргів суб'єктів господарювання на території Донецької та Луганської областей на період проведення операції об'єднаних сил, якщо засновник і/або частина виробничих одиниць підприємства знаходяться на території, де органи держвлади тимчасово не здійснюють свої повноваження.

Передбачені однакові умови для врегулювання пені/штрафних санкцій підприємствам теплоенергетики та водопровідно-каналізаційного господарства.

Закон продовжив граничний термін реструктуризації заборгованості. Підприємствам теплоенергетики дозволили реструктуризувати борг за розподіл і транспортування природного газу.

Документ переносить розрахункову дату з 1 липня 2016 на 1 червня 2021 року.

Відповідно до закону, регулювати заборгованість будуть шляхом:

Регулюються також борги облгазів та облгаззбутів, передбачена реструктуризація боргів водоканалів.

У документі прописана реструктуризація заборгованості за природний газ та послуги з його транспортування підприємствам теплокомуненерго.

Нагадаємо, в першому читанні ВР схвалила цей документ у середині червня.

Як писало РБК-Україна, на початку червня глава комітету з питань енергетики Андрій Герус анонсував, що в Раді розробляють закон про врегулювання заборгованості побутових споживачів і підприємств теплокомуненерго за газ.

Раніше в Національному банку України заявили, що цього літа вартість природного газу буде більш ніж удвічі перевищувати цінові мінімуми минулого літа.