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Урегулирование долгов за газ: Рада приняла закон за основу

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Украина, Вторник 15 июня 2021 12:52
Урегулирование долгов за газ: Рада приняла закон за основу Фото: Рада планирует урегулировать долги за газ (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада планирует обеспечить стабильную работу коммунальных предприятий тепло-, газо- и водоснабжения. Народные депутаты приняли за основу соответствующий законопроект №3508-д.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

"За" проголосовал 301 нардеп.

Законопроект предусматривает урегулирование и реструктуризацию задолженности за природный газ и услуги по его транспортировке предприятиям теплокоммунэнерго.

Также планируется урегулирование долгов облгазов и облгаззбытов и реструктуризация долгов водоканалов.

Прописан порядок участия субъектов рынка природного газа в процедуре урегулирования задолженности за природный газ и услуги по его транспортировке.

Закрепляются механизмы урегулирования такой задолженности путем:

  • проведения взаиморасчетов с привлечением средств госбюджета;
  • реструктуризации остатка непогашенной задолженности на определенных законом условиях;
  • списания пени, штрафных и финансовых санкций, начисленных на задолженность, при условии погашения тела долга.

Документ переносит расчетную дату с 1 июля 2016 на 1 мая 2021 года.

Продлевается предельный срок реструктуризации задолженности. Предприятиям теплоэнергетики разрешают реструктуризировать долг за распределение и транспортировку природного газа.

Закон устанавливает одинаковые условия для урегулирования пени/штрафных санкций предприятиям теплоэнергетики и водопроводно-канализационного хозяйства.

Уточняется и процедура реструктуризации долгов субъектов хозяйствования на территории Донецкой и Луганской областей на период проведения операции объединенных сил, если учредитель и/или часть производственных единиц предприятия находятся на территории, где органы госвласти временно не осуществляют свои полномочия.

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