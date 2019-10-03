Рада схвалила закон для боротьби з рейдерством

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Документом вводиться принцип одночасності вчинення нотаріальної дії та держреєстрації прав

Верховна рада України схвалила в другому читанні законопроект №1056-1 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту права власності", який спрямований на боротьбу з рейдерством. За документ проголосували 284 нардепа, передає кореспондент РБК-Україна.

Документом усуваються основні юридичні прогалини, які створюють проблеми власникам нерухомості та бізнесу.

Основні положення законопроекту передбачають:

припинення діяльності акредитованих суб'єктів;

введення обов'язковості нотаріального посвідчення договорів про відчуження корпоративних прав;

впровадження принципу одночасності вчинення нотаріальної дії і державної реєстрації прав;

підвищення відповідальності за порушення відповідних реєстраційних процедур.

Нагадаємо, даний закон у першому читанні Рада схвалила 12 вересня.

На початку вересня Кабінет міністрів України посилив боротьбу з рейдерством у сфері державної реєстрації.

Як писало РБК-Україна раніше, президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про заходи щодо протидії рейдерству". Зазначалося, що в документі міститься набір інструментів, які забезпечать належний захист підприємців і протидію позбавлення їх майнових прав.