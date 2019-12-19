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Рада схвалила Виборчий кодекс з пропозиціями президента

Новини » Політика     19.12.2019 - 13:44
Рада схвалила Виборчий кодекс з пропозиціями президента
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

За документ проголосували 330 нардепів

Верховна рада України схвалила Виборчий кодекс з пропозиціями глави держави Володимира Зеленського, передає кореспондент РБК-Україна.

Документ підтримали 330 нардепів.

Зокрема, документ передбачає пропорційну виборчу систему з відкритими регіональними списками. Виборці голосуватимуть не лише за партію, а за конкретного кандидата в списку партії.

"Відкриті партійні списки багато в чому схожі з мажоритаркою. І якщо ти сильний, якісний мажоритарник, то для тебе Виборчий кодекс не буде смертельним. А може бути, навіть навпаки, він десь допоможе", - підкреслював спікер ВР Дмитро Разумков, коментуючи доопрацьований виборчий кодекс.

Відзначимо, з тексту кодексу прибрали можливість зняття кандидата з передвиборної гонки після того, як правоохоронний орган після перевірки кандидата направляє інформацію про нього в Центральну виборчу комісію. Зокрема, мова йде про повідомлення щодо фактів порушення кандидатом закону.

Нагадаємо, комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Верховній раді прийняти Виборчий кодекс з пропозиціями президента Володимира Зеленського.

Як писало РБК-Україна, в ВР анонсували доопрацювання Виборчого кодексу в лютому 2020 року. "У рамках робочої групи було досягнуто домовленості зібратися у лютому 2020 року, можливо, в ширшому складі, і доопрацювати даний Кодекс, щоб він став краще і ефективніше", - зазначалося у повідомленні парламенту.

Крім того, зазначалося, що Виборчий кодекс продовжать допрацьовувати протягом наступного року.

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