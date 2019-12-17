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В комитете Рады завершили подготовку Избирательного кодекса с предложениями президента

Новости » Политика     17.12.2019 - 11:20
В комитете Рады завершили подготовку Избирательного кодекса с предложениями президента
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

В документе учтены все предложения президента, политических партий и гражданского общества

Подкомитет по вопросам выборов завершил подготовку Избирательного кодекса с учетом предложений президента Владимира Зеленского. Об этом заявил председатель комитета по вопросам организации государственной власти Андрей Клочко в своем Facebook.

Нардеп также отметил, что подгруппа депутатов работала совместно с представителями Офиса президента, Центризбиркома и общественных организаций.

В комитете Рады завершили подготовку Избирательного кодекса с предложениями президента

"На заседании подкомитета по вопросам выборов, референдумов и других форм непосредственной демократии завершили рассмотрение предложений президента Украины в Избирательный кодекс Украины", - заявил Клочко.

"Совместно с ОП, ЦИК, депутатскими фракциями и группами, профильными общественными организациями и экспертами по вопросам избирательного законодательства наработали согласованный документ, в котором учтены все предложения президента, а также политических партий и гражданского общества", - добавил он.

Напомним, представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук заявил, что парламент рассмотрит Избирательный кодекс на этой пленарной неделе.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале декабря Верховная рада Украины отложила рассмотрение Избирательного кодекса с предложениями президента Владимира Зеленского.

Добавим также, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам организации государственной власти Александр Качура отмечал, что новый Избирательный кодекс с замечаниями президента будет принят до конца 2019 года.

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