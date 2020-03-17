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Рада может назначить еще несколько министров в ближайшее время

Новости » Политика     17.03.2020 - 11:38
Рада может назначить еще несколько министров в ближайшее время
Фото: Александр Корниенко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Первоочередным вопросом является назначение министра энергетики

Верховная рада может назначить еще несколько министров в ближайшее время. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Нардеп подчеркнул, что первоочередным из кадровых вопросов является назначение министра энергетики.

"Еще же есть министры. Я думаю, что может на этой неделе, но на этой - вряд ли. Ну, может и на этой. Энергетика", - рассказал Корниенко.

По его словам, кадровые вопросы вчера обсуждались на заседании фракции "Слуга народа" с участием президента Владимира Зеленского.

"Кандидатуры еще обсуждаются. Вчера на фракции президента спросили по поводу министра Минэнерго-экологии. Он сказал, что нет кандидатуры. Она ищется пока", - добавил нардеп.

Напомним, в ходе сегодняшнего внеочередного заседания Верховная рада назначила Игоря Петрашко министром экономики. За его назначение проголосовали 243 нардепа.

Как писало РБК-Украина ранее, новый глава Офиса президента Андрей Ермак принимает участие в собеседовании кандидатов на вакантные должности в Кабмине. Так, с начала февраля Андрей Ермак совместно с первым помощником президента Сергеем Шефиром проводил встречи с будущими кандидатами в новое правительство. Однако, бывший глава ОП Андрей Богдан в этих собеседованиях не участвовал.

"Слуга народа" проводит заседание фракции Рада назначила главу Минэкономики
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныВерховная РадаАлександр Корниенко
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