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Шмыгаль предложил назначить Петрашко министром экономики

Новости » Политика     17.03.2020 - 01:02
Шмыгаль предложил назначить Петрашко министром экономики
Фото: Игорь Петрашко (twitter/glavcom)

Проект постановления внесен в профильный комитет Рады

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль предложил Верховной раде назначить министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента.

В частности, соответствующий проект постановления №3226 от 16 марта зарегистрирован на сайте парламента как таковой, переданный на рассмотрение Комитета по вопросам экономического развития.

Шмыгаль предложил назначить Петрашко министром экономикиШмыгаль предложил назначить Петрашко министром экономики

Отметим, Петрашко от апреля 2013 года работает в агрохолдинге UkrLandFarming заместителем генерального директора Олега Бахматюка.

Как отмечает latifundist, Игорь Петрашко окончил Львовский национальный политехнический университет и имеет степень бакалавра бизнес-администрирования. В 2001 году он получил диплом MBA бизнес-школы при университете Вандербильта (США).

Напомним, 10 марта после отставки правительства Алексея Гончарука новый Кабинет министров Украины назначил Павла Кухту и. о. министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныэкономикаДенис Шмыгаль
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