ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ермак принимает участие в собеседовании кандидатов на должности в Кабмине

Новости » Политика     12.03.2020 - 13:47
Ермак принимает участие в собеседовании кандидатов на должности в Кабмине
Фото: Андрей Ермак (РБК-Украина)

Ермак совместно с Шефиром проводил встречи с будущими кандидатами в новое правительство

Новый глава Офиса президента Андрей Ермак принимает участие в собеседовании кандидатов на вакантные должности в Кабмине. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Линия Ермака: как новый глава Офиса президента наращивает влияние".

По информации издания, с начала февраля Андрей Ермак совместно с первым помощником президента Сергеем Шефиром проводил встречи с будущими кандидатами в новое правительство. Однако, бывший глава ОП Андрей Богдан в этих собеседованиях не участвовал.

Поиски кандидатов на пустующие вакансии в правительстве, которые в Раде планируют заполнить в ближайшие недели, также проходят не без участия Ермака. В частности, председатель Луганской областной госадминистрации Сергей Гайдай, ранее был назначен именно по рекомендации Ермака.

Напомним, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, чем будет заниматься на новой должности. По его словам, прекращение войны на Донбассе остается одним из приоритетных направлений работы.

РБК-Украина писало, что Владимир Зеленский также подписал указ об увольнении Андрея Богдана с должности председателя ОП.

Линия Ермака: как новый глава Офиса президента наращивает влияние У нынешнего состава Кабмина нет концептуальных решений, - эксперт
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныАндрей Ермак
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь