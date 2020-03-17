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Рада може призначити ще кілька міністрів найближчим часом

Новини » Політика     17.03.2020 - 11:38
Рада може призначити ще кілька міністрів найближчим часом
Фото: Олександр Корнієнко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Першочерговим питанням є призначення міністра енергетики

Верховна рада може призначити ще кілька міністрів найближчим часом. Про це у коментарі РБК-Україна розповів перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Нардеп наголосив, що першочерговим з кадрових питань є призначення міністра енергетики.

"Ще ж є міністри. Я думаю, що може на цьому тижні, але на цьому - навряд чи. Ну, може і на цьому. Енергетика", - розповів Корнієнко.

За його словами, кадрові питання вчора обговорювались на засіданні фракції "Слуга народу" за участі президента Володимира Зеленського.

"Кандидатури ще обговорюються. Вчора на фракції президента спитали щодо міністра Міненерго-екології. Він сказав, що немає кандидатури. Вона шукається поки що", - додав нардеп.

Нагадаємо, в ході сьогоднішнього позачергового засідання Верховна рада призначила Ігоря Петрашка міністром економіки. За його призначення проголосували 243 нардепа.

Як писало РБК-Україна раніше, новий глава Офісу президента Андрій Єрмак бере участь у співбесіді кандидатів на вакантні посади в Кабміні. Так, з початку лютого Андрій Єрмак спільно з першим помічником президента Сергієм Шефір проводив зустрічі з майбутніми кандидатами в новий уряд. Однак, колишній глава ОП Андрій Богдан в цих співбесідах не брав участі.

"Слуга народу" проводить засідання фракції Рада призначила главу Мінекономіки
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниВерховна РадаОлександр Корнієнко
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